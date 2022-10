Litauischer Präsident fordert bei EU-Gipfel mehr Hilfe für Ukraine

Nachrichtenarchiv - 07.10.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Beim EU-Gipfel in der tschechischen Hauptstadt hat Litauens Präsident Nauseda mehr Hilfe für die Ukraine gefordert. Am Rande des informellen Treffens mit den anderen Staats- und Regierungschefs sagte Nauseda, man müsse die Ukraine mehr unterstützen - und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Konkret warb Litauens Präsident für die Lieferung von weiteren Waffen. Bei ihrem Gipfel in Prag wollen die Staats- und Regierungschefs auch darüber beraten, wie die hohen Gaspreise für Verbraucher und Unternehmen bezahlbar bleiben. Zur Debatte steht ein europäischer Preisdeckel für Gas. Mehr als die Hälfte der EU-Staaten ist dafür. Die Bundesregierung warnt vor Versorgungsproblemen, wenn die EU einen Maximalpreis festlegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2022 11:15 Uhr