Litauen wirft EU in Bezug auf Belarus Untätigkeit vor

Vilnius: Das EU-Mitglied Litauen hat der Staatengemeinschaft mit Blick auf die Lage in Belarus Untätigkeit vorgeworfen. Außenminister Linkevicius sagte der "Financial Times", die Europäische Union untergrabe die Glaubwürdigkeit ihrer Außenpolitik. Die EU müsse den Einfluss Russlands kontern und der Opposition in Belarus konkrete Hilfe zukommen lassen. Seit der umstrittenen Wiederwahl von Staatschef Lukaschenko Anfang August kommt es in Belarus nahezu täglich zu Protesten. Gestern etwa demonstrierten Tausende Frauen in der Hauptstadt Minsk. Bei Protesten von Studierenden waren zuvor mindestens 15 Menschen festgenommen worden. Die Anführerin der Demokratiebewegung, Tichanowskaja, war kurz nach der Wahl nach Litauen ausgereist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 09:00 Uhr