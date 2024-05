Litauen steht Stichwahl ums Präsidentenamt bevor

Vilnius: Bei der Wahl eines neuen Staatsoberhaupts in Litauen hat kein Kandidat die erforderliche Mehrheit erreicht. Nun muss in zwei Wochen eine Stichwahl die Entscheidung bringen. Dann werden Amtsinhaber Nauseda und Regierungschefin Simonyte gegeneinander antreten. In der ersten Runde entfielen 46 Prozent auf Nauseda, der damit knapp an der erforderlichen absoluten Mehrheit scheiterte. Simonyte erhielt demnach 16 Prozent der Stimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2024 04:00 Uhr