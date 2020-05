Litauen gewinnt ESC-Ersatzwettbewerb der ARD

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Nach der Absage des Eurovision Song Contests hat der Beitrag aus Litauen das deutsche Finale des ARD-Ersatzwettbewerbs gewonnen. Die Band The Roop bekam für ihren Elektropop-Song "On Fire" die meisten Jury- und Publikumsstimmen, auf Platz zwei landete die isländische Pop-Nummer "Think about things, Platz drei ging an Russland und den Spaß-Popsong "Uno". Der deutsche ESC-Kandidat Ben Dolic durfte in der Elbphilharmonie ebenfalls auftreten, für ihn konnte aber nicht abgestimmt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 01:00 Uhr