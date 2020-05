Litauen gewinnt deutsches ESC-Finale

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Litauen ist der Gewinner des deutschen ARD-Ersatzfinales für den Eurovision Song Contest 2020. Die Band The Roop bekam für ihren Elektropop-Song "On Fire" die meisten Jury- und Publikumsstimmen. Auf Platz zwei landete die isländische Pop-Nummer "Think about things". Platz drei ging an Russland und den Spaß-Popsong "Uno". Die Gala fand in der Hamburger Elbphilharmonie vor leeren Rängen statt, nachdem das eigentliche ESC-Finale in Rotterdam wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Präsentiert wurden die Beiträge von nur 10 Teilnehmerländern. Sie waren zuvor aus allen ausländischen Beiträgen in einem Halbfinale ausgewählt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 06:00 Uhr