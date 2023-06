Kurzmeldung ein/ausklappen Litauen fordert wegen Prigoschins Belarus-Exil Stärkung der Nato-Ostflanke

Vilnius: Wegen des angekündigten Exils des Chefs der Söldnertruppe Wagner, Prigoschin, in Belarus, hat Litauen eine Stärkung der Nato-Ostflanke gefordert. "Wenn Prigoschin oder Teile der Wagner-Gruppe mit unklaren Plänen und unklaren Absichten in Belarus landen, bedeutet das nur, dass wir die Sicherheit unserer östlichen Grenzen weiter verstärken müssen", sagte der litauische Präsident Nauseda nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats. Das EU- und Nato-Land Litauen grenzt an Belarus. Nauseda empfängt morgen Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Vilnius. Das Treffen dient der Vorbereitung des Nato-Gipfels am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 21:00 Uhr