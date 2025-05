Litauen-Brigade der Bundeswehr in Dienst gestellt

Merz warnt Russland vor Angriff auf NATO-Staaten: Bei seinem Besuch in Litauen sagte der Bundeskanzler, das Bündnis werde jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen. Zugleich verwies er darauf, dass Deutschland und andere Partnerländer massiv aufrüsten. Merz und Verteidigungsminister Pistorius stellten am Nachmittag eine Panzerbrigade der Bundeswehr in Dienst, die zum Schutz der NATO-Ostgrenze dauerhaft in Litauen stationiert sein wird.

