Litauen beantragt finanzielle Hilfe für Bundeswehr-Stützpunkt

Vilnius: Litauen beantragt für den Aufbau des geplanten Bundeswehr-Stützpunkts in dem Land Unterstützung von der Europäischen Investitionsbank. Das sagte EIB-Chefin Calviño der "Süddeutschen Zeitung". Die litauische Regierung wolle finanzielle Hilfe für den Bau des Militärstützpunkts in Rudninkai nahe der Grenze zu Belarus. Die Bank habe nun damit begonnen, die Details zu prüfen, sagte Calviño. Die Bundesregierung hat die feste Stationierung eines Kampfverbands in Litauen zugesagt, vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5.000 Soldaten. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein, laut dem Zeitungsbericht belaufen sich die Kosten für Deutschland auf über zehn Milliarden Euro. Litauen will demnach rund eine Milliarde Euro investieren.

