Liste mit möglichen Standorten für Atommüll-Endlager wird veröffentlicht

Berlin: Bayerische Regionen stehen offenbar erstmals auf der Liste möglicher Standorte für ein Atommüll-Endlager. Das berichtet der "Spiegel" und beruft sich auf Fraktionskreise. Nach Einschätzung von Geologen könnte es sich dabei um Granitvorkommen im Bayerischen Wald und im Fichtelgebirge handeln. Die Regionen stehen im Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung, der am Vormittag in Berlin vorgelegt wird. Aus dem Rennen ist offenbar der Salzstock Gorleben in Niedersachsen. Dieser war viele Jahre ein Zentrum der Anti-Atomkraft-Proteste. Bei dem Bericht heute handelt es sich aber nur um den ersten Schritt. Laut Standortsuchgesetz soll die endgültige Entscheidung für einen Standort erst 2031 fallen. - Die bayerische Staatsregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag erklärt, dass Bayern nicht für ein Endlager geeignet sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 06:00 Uhr