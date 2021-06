Lissabon wird wegen Corona-Lage abgeriegelt

Nachrichtenarchiv - 18.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen wird die portugiesische Hauptstadt ab heute Abend über das Wochenende abgeriegelt. Wie die Regierung mitgeteilt hat, dürfen die 2,8 Millionen Bewohner den Großraum Lissabon bis Montag-Früh nur aus trifftigem Grund verlassen. Auswärtige können nur in Ausnahmefällen einreisen. In der Hauptstadt wurden zuletzt binnen 24 Stunden knapp 1.000 neue Infektionen verzeichnet und damit der höchste Wert seit Mitte Februar. Vor allem die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich dort relativ stark aus. Neben Portugal verzeichnet in der EU derzeit noch Spanien einen Anstieg der Neuinfektionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 11:00 Uhr