Lissabon führt wieder Corona-Beschränkungen ein

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Wegen zahlreicher neuer Corona-Infektionen gibt es ab sofort in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wieder Beschränkungen. Versammlugen von mehr als zehn Personen sind von heute an verboten, Cafes und Geschäfte müssen um 20 Uhr schließen. In Portugal waren in den vergangenen vier Wochen mehr als 9.000 neue Infektionen gemeldet worden. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es, diejenigen, die glauben wieder zum normalen Leben zurückkehren zu können, hätten sich schwer getäuscht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2020 01:00 Uhr