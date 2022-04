Lisa Paus ist als neue Bundesfamilienministerin vereidigt worden

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Wechsel an der Spitze des Bundesfamilienministeriums ist vollzogen. Die Grünen-Politikerin Lisa Paus wurde im Bundestag vereidigt. Die 53-Jährige sagte, sie starte voller Vorfreude in ihr neues Amt. Paus kündigte an, das Projekt der Kindergrundsicherung voranzutreiben. Sie übernimmt das Ministerium von Anne Spiegel, die wegen ihres Krisenmanagements während der Flutkatastrophe im Ahrtal in die Kritik geraten war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2022 16:00 Uhr