Lionel Messi ist zum siebten Mal Weltfußballer

Kurzmeldung ein/ausklappen Holetschek warnt vor Folgen der von Lauterbach geplanten Krankenhausreform

München: In der Diskussion über eine Krankenhausreform warnt Bayerns Gesundheitsminister Holetschek vor den Folgen. die die Pläne seines Berliner Kollegen Lauterbach mit sich bringen würden. Laut einem Gutachten, das Holetschek heute im zuständigen Landtagsausschuss vorstellen will, würden mehr als 50 der rund 400 Kliniken im Freistaat nur noch eine Basisversorgung anbieten können. Damit wären sie keine vollwertigen Krankenhäuser mehr, so Holetschek, und bewährte Strukturen würden zerstört. Grüne und SPD werfen dem CSU-Politiker Panikmache vor. Eine Expertenkommission des Bundesgesundheitsministeriums hatte empfohlen, Kliniken künftig in drei Versorgungsstufen einzuteilen - von Level eins gleich Basisversorgung bis Level drei gleich Vollversorgung wie in Unikliniken. Hintergrund sind die massiven finanziellen Probleme der Krankenhäuser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 07:00 Uhr