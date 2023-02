Lionel Messi ist zum siebten Mal Messi zum siebten Mal Weltfußballer

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi setzt Warnstreiks fort

München: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften in mehreren Bundesländern für heute zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Auch Bayern ist betroffen: In Augsburg etwa wurden die Beschäftigten der Stadtwerke aufgefordert, die Arbeit niederzulegen und am Dom zu demonstrieren. Auch in Bayreuth wird es zu Einschränkungen kommen: Stadt, Stadtwerke, Busfahrer, Stadtbauhof und Klinikum planen laut Verdi Aktionen. In Lichtenfels sind Streikkundgebung geplant. Bei der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen hatte es vergangene Woche keine Einigung gegeben. Die dritte Runde ist Ende März angesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 06:00 Uhr