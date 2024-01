Lionel Messi ist wieder Weltfußballer

London: Der argentinische Fußballer Lionel Messi ist zum achten Mal Weltfußballer des Jahres. Die Ehrung des 36-jährigen Weltmeisters fand in London statt. Messi war bei der Verleihung aber nicht anwesend. Auch in 2022 holte Messi den Titel, davor ging die Weltfußballer-Ehrung zweimal an den früheren Bayern-Profi und jetzigen Barcelona-Stürmer Lewandowski. Messi hat sich bereits vom Spitzenfußball verabschiedet, er kickt inzwischen für Inter Miami in den USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2024 22:15 Uhr