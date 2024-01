Linus Straßer gewinnt Welt-Cup-Slalom in Kitzbühel

Zum Sport: Linus Straßer hat als vierter Deutscher den Weltcup-Slalom in Kitzbühel gewonnen. Der 31-jährige Münchner setzte sich in zwei fehlerfreien Läufen gegen den Schweden Kristoffer Jakobsen und den Schweizer Daniel Yule durch. Für Straßer war es der vierte Sieg im Weltcup, der dritte in einem Slalom nach Zagreb 2021 und Schladming 2022.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 15:00 Uhr