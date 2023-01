Linus Straßer fährt im Slalom von Adelboden auf Rang drei

Nachrichtenarchiv - 08.01.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Adelboden: Deutschlands bester Slalomfahrer Linus Straßer hat es beim Rennen im schweizerischen Adelboden auf das Podest geschafft. Der Athlet vom TSV 1860 München fuhrt hinter den beiden Norwegern Lucas Braathen und Atle Lie McGrath auf den dritten Rang. Im Zielraum nach seinem Lauf gedachte er der am Mittwoch verstorbenen deutschen Ski-Legende Rosi Mittermaier. Zunächst deutete er dabei auf einen Trauerflor an seinem Arm und dann in den Himmel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 15:00 Uhr