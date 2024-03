Linus Straßer fährt im letzten Weltcup-Slalom auf Platz drei

Saalbach-Hinterglemm: Der Münchner Skirennfahrer Linus Straßer ist im letzten Weltcup-Slalom der Saison auf Platz drei gefahren. Der Sieg ging an den Norweger Timon Haugan. Dahinter kam Manuel Feller aus Österreich. Er hatte sich schon zuvor den Gesamtsieg im Slalom-Weltcup gesichert. Bei den Frauen holte die Schweizerin Lara Gut-Behrami in Saalbach-Hinterglemm den Riesenslalom-Weltcup. Dafür reichte der 32-Jährigen der zehnte Platz. Auch den Gesamt-Weltcup hat sie damit vorzeitig gewonnen. Am nächsten Wochenende kann sie in Abfahrt und Super-G noch zwei weitere Trophäen perfekt machen. Der Österreicher Stefan Kraft gewann mit seinem 13. Saisonsieg in Norwegen vorzeitig den Gesamtweltcup der Skispringer. Der 30-Jährige flog in Vikersund am weitesten und landete vor seinem Teamkollegen Stefan Huber und dem Slowenen Domen Prevc. Bester DSV-Adler war Andreas Wellinger als Sechster. Im ersten Weltcup-Skifliegen der Frauen verpasste Katharina Schmid das Podest knapp. Der Tagessieg ging an die Norwegerin Eirin Maria Kvandal, die Slowenin Nika Prevc sicherte sich vorzeitig den Triumph im Gesamtweltcup.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 14:30 Uhr