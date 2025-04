Linnemann weist Kritik an Unions-Kabinettsliste zurück

Berlin: CDU-Generalsekretär Linnemann hat Kritik an der Unions-Kabinettsliste zurückgewiesen. In den Tagesthemen im Ersten sagt er, die Menschen sollten der Regierung erst einmal eine Chance geben und einfach mal hundert Tage abwarten. Er sei sicher, dass diese Regierung "liefern" werde, betonte Linnemann. Gut eine Woche vor der geplanten Kanzlerwahl von Parteichef Merz hat die CDU auf einem kleinen Parteitag den Koalitionsvertrag gebilligt. Merz und CSU-Chef Söder stellten zudem ihre künftigen Kabinettsmitglieder vor. Der geplante Koalitionspartner SPD beendet am heute um Mitternacht sein Mitgliedervotum zum schwarz-roten Koalitionsvertrag. Das Ergebnis wird am Mittwoch bekannt gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 01:00 Uhr