Linnemann verlangt Israel-Bekenntnis von islamischen Einrichtungen

Berlin: CDU-Generalsekretär Linnemann hat die islamischen Einrichtungen in Deutschland aufgefordert, sich zum Existenzrecht Israels zu bekennen. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", ohne ein solches Bekennntnis hätten Verbände keine Berechtigung, in Deutschland ihre Arbeit fortzusetzen. Nach Linnemanns Worten tut die Bundesregierung zu wenig, um den politischen Islam zu bekämpfen. Laut dem CDU-Politiker will die große Mehrheit der Muslime in Deutschland in Frieden und Freiheit leben. Der politische Islam aber wolle die freiheitliche Demokratie zerstören und zu einem Kalifat machen. Deshalb müsse klar sein: Wer unser Werte bekämft, habe sich das falsche Land ausgesucht, so der CDU-Generalsekretär.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 06:00 Uhr