Linnemann kann sich schwarz-grünes Bündnis vorstellen

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der stellvertretende CDU-Chef Linnemann kann sich nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition vorstellen. Im BR sagte er zur Begründung, die Grünen seien in der Realität angekommen. Linnemann ergänzte, Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck machten ihre Sache gut und erklärten auch ihre Politik - im Gegensatz zu Bundeskanzler Scholz von der SPD. Der CDU-Vize-Chef will aber nach eigenen Worten die FDP als Koalitionspartner nicht abschreiben. Er bezeichnete sie als natürlichen Partner der Union. In Nordrhein-Westfalen wollen CDU, SPD und Grüne jeweils miteinander Sondierungsgespräche führen. Ministerpräsident Wüst wollte sich auf keine konkrete Option festlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 09:00 Uhr