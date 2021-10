Linnemann ist für Mitgliederbefragung über neuen CDU-Vorsitz

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU will morgen ihr schlechtes Abschneiden bei der Bundestagswahl in einer Kreisvorsitzendenkonferenz aufarbeiten. Dabei soll auch über den Weg der personellen Neuaufstellung gesprochen werden. An der Parteibasis gibt es Bestrebungen, einen neuen Vorsitzenden mittels Mitgliederbefragung zu bestimmen. Dafür ist auch der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Linnemann. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Erneuerung der Partei werde Monate dauern. Man müsse nun im Team denken. Dabei spiele er gerne eine Rolle, in welcher Funktion auch immer. Im ARD-Deutschlantrend wurden mögliche Kandidaten für den CDU-Vorsitz abgefragt. Dabei liegt Ex-Fraktionschef Merz mit 23 Prozent Zustimmung vor dem Außenpolitiker Röttgen mit 19 Prozent und Gesundheitsminister Spahn mit elf Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Linnemann selbst und Fraktionschef Brinkhaus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 09:00 Uhr