Linnemann fordert Reform des Einkommensteuer-Systems in Deutschland

Berlin: Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Inflation in Deutschland hat sich CDU-Generalsekretär Linnemann für eine große Steuerreform ausgesprochen. Wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte, zahlt in Deutschland die Mittelschicht mittlerweile den Spitzensteuersatz. Dies sei schlicht nicht fair. Linnemann forderte deshalb eine breite Entlastung für die Mitte des Landes. So soll seiner Ansicht nach der Spitzensteuersatz deutlich später greifen als es aktuell der Fall ist. Dann sei es auch vollkommen gleichgültig, ob der sogenannte Reichensteuersatz bei 45 oder bei 47 Prozent liege, so der Unionspolitiker. Auch die Bundesregierung arbeitet offenbar an einer Modernisierung des Steuersystems. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte dem "Tagesspiegel", seine Partei kämpfe dafür, die Einkommensteuer aufkommensneutral zu reformieren. Man wolle 95 Prozent der Beschäftigten im Land entlasten und im Gegenzug den Spitzensteuersatz für die obersten fünf Prozent moderat erhöhen, so Kühnert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 19:00 Uhr