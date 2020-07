Linnemann fordert Entscheidung von Söder zu K-Frage

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der stellvertretende Unionsfraktionschef Linnemann fordert von CSU-Chef Söder ein klares Bekenntnis in der Kanzlerkandidatenfrage. Wie Linnemann dem Nachrichtenmagazin "Focus" sagte, sei die Entscheidung über einen neuen CDU-Parteivorsitzenden unweigerlich mit der Frage der Kanzlerkandidatur verbunden. Deshalb wünscht sich die CDU noch vor ihrem Parteitag im Dezember, dass Söder erklärt, ob er als Kanzlerkandidat antreten will. Ansonsten drohten Spannungen, die der Union insgesamt schaden könnten, so Linnemann. Der bayerische Ministerpräsident hatte auf Nachfragen zu seinen Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur zuletzt gesagt, sein Platz sei in Bayern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 12:15 Uhr