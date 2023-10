Linnemann fordert Brandrede des Kanzlers zum Thema Asyl

Berlin: In der Asylpolitik will die CDU den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Generalsekretär Linnemann fordert in der Bild-Zeitung eine Brandrede des Kanzlers. Scholz müsse das Signal an die ganze Welt senden, dass die Kapazitäten Deutschlands erschöpft seien, und dass man illegale Migration unterbinden werde. Unionspolitik wollen sofortige stationäre Kontrollen an den Grenzen, Bezahlkarten statt Bargeld für Asylbewerber und beschleunigte Verfahren für Asylbewerber an der Landesgrenze. Die migrationspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nasr, wies die Forderungen zurück. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach sie von populistischen Nebelkerzen. Die Maßnahmen brächten keine Verbesserung und kriminalisierten die hilfesuchenden Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 09:00 Uhr