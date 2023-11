Linnemann bezeichnet Beschlüsse zu Migration als unzureichend

Berlin: Kritik an den Bund-Länder-Beschlüssen zur Migration kommt unter anderem von CDU-Generalsekretär Linnemann. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, Ziel müsse sein, dass illegale Migranten erst gar nicht nach Deutschland kämen. An die Kommunen dürften sie erst verteilt werden, wenn sie ein Bleiberecht hätten. Konkret sprach er sich für Transitzentren an der deutschen Grenze und Asylverfahren in Drittstaaten aus. Grünenchef Nouripour sagte im Morgenmagazin, es sei gut, dass den Kommunen mehr Geld zur Verfügung gestellt werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 09:00 Uhr