Linkspolitiker Boric wird neuer Präsident von Chile

Das Wetter: Im Norden sonnig, in Oberbayern bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in weiten Teilen Nord- und Ostbayerns sonnig. In Schwaben und Oberbayern bewölkt, aber weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad. In der Nacht überwiegend klar bei Tiefstwerten um - 6 Grad. Die Aussichten: Nach Nebelauflösung teils länger sonnig. Am Donnerstag wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten in Alpennähe und örtlich Regen. Höchstwerte minus 3 bis plus 2, am Donnerstag 2 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 12:00 Uhr