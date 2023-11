Linksparteichefs rufen zu Neuanfang auf

Augsburg: Die Linken-Vorsitzenden Wissler und Schirdewan haben zum Auftakt des Bundesparteitags einen Neuanfang ausgerufen. Der Parteitag sei ein Startschuss, sagte Wissler, die Linke stelle sich auf für ein entscheidendes Jahr. Sie beschwor die Geschlossenheit der Linken nach der Abspaltung der Gruppe um Sahra Wagenknecht. Diese war im Oktober gemeinsam mit neun weiteren Abgeordneten aus der Linken ausgetreten. Aufgrund der Abspaltung der Wagenkecht-Gruppe bleiben auf dem Parteitag in Augsburg zahlreiche Delegiertenplätze frei. Von ursprünglich 580 vergebenen Plätzen waren am Freitagnachmittag 369 besetzt. Die Linke will auf dem dreitägigen Parteitag ihr Programm für die Europawahl im kommenden Jahr verabschieden und die Kandidatenliste aufstellen.

