Linkspartei scheitert mit Klage wegen Handelsabkommens mit Kanada

Karlsruhe: Die Linkspartei ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Klage gegen den Bundestag gescheitert. Die Abgeordneten hatten wegen der Rolle des Bundestags beim Start des europäisch-kanadischen Handelsabkommens Ceta Klage eingereicht. Union und SPD hatten im Jahr 2016 nur eine Stellungnahme und kein Gesetz zum Abkommen geschlossen. Die Richter wiesen die Klage als unzulässig ab. Die Fraktion habe weder eine mögliche Verletzung ihrer Rechte noch die des Bundestags begründet dargelegt, so das Gericht. In dem Verfahren ging es nicht um das Handlungsabkommen an sich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2021 13:00 Uhr