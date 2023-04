Linkspartei kritisiert Zunahme von unsicheren Jobs

Meldungsarchiv - 30.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in einem sogenannten "atypischen Beschäftigungsverhältnis" - das heißt in befristeter Anstellung, bei einer Zeitarbeitsfirma, in Teilzeit mit weniger als 20 Stunden pro Woche oder in einem 520-Euro-Job. Wie aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamts für die Linkspartei hervorgeht, ist das mehr als ein Fünftel aller abhängig Beschäftigten. Im Vergleich zu 2020 gab es einen Anstieg um fast 300 000. Zwar ist auch insgesamt die Zahl der abhängig Beschäftigten gestiegen - dennoch nannte es die Linkspartei ein "alarmierendes Zeichen", dass immer mehr Menschen eine unsichere Stelle hätten. Linken-Fraktionschef Bartsch sprach von einer schlechten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Von prekärer Beschäftigung könne man kaum eine Familie ernähren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2023 13:00 Uhr