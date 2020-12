Linkspartei kritisiert Lockdown-Verlängerung nach "Gutsherrenart"

Ehemaliger französicher Präsident Giscard d'Estaing gestorben

Paris: Der frühere französische Präsident Giscard d'Estaing ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren, wie sein Büro am späten Abend bekanntgab. Giscard d'Estaing war von 1974 bis 81 französischer Staatschef. Der liberale Zentrumspolitiker trieb in den 70er Jahren mit dem damaligen Bundeskanzler Schmidt die europäische Einigung voran. Bereits im September war Giscard d'Estaing wegen einer Lungenentzündung in einem Pariser Krankenhaus behandelt worden. Im November hatte er sich fünf Tage lang in einer Klinik im westfranzösischen Tours aufgehalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.12.2020 23:45 Uhr