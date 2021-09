Linkspartei fordert höheren Mindestlohn und Mietendeckel

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der jüngsten Meinungsumfragen wirbt die Linkspartei unterdessen um das Zustandekommen einer rot-grün-roten Bundesregierung. Co-Parteichefin Wissler sagte, SPD und Grüne könnten ihre Programme mit der Union und der FDP nicht umsetzen. Die Linke legte ein Sofortprogramm vor, in dem sich die Partei offen für ein Bündnis mit SPD und Grünen stark macht. Wörtlich heißt es darin: "Es gibt in diesem Land eine Mehrheit, die Ungleichheit und Armut nicht länger hinnehmen will." Konkret fordert die Linkspartei unter anderem einen gesetzlichen Mindestlohn von 13 Euro und einen bundesweiten Mietendeckel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 18:00 Uhr