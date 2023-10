Linksnationale liegen bei Parlamentswahl in der Slowakei nun doch vorne

Bratislava: In der Slowakei zeichnet sich nach der gestrigen Parlamentswahl ein Sieg der linksnationalen Oppositionspartei von Ex-Ministerpräsident Fico ab. Die Partei Smer-SD kommt nach der Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen auf 23,7 Prozent. Auf Platz zwei folgt die liberale Partei "Fortschrittliche Slowakei" mit rund 16 Prozent. Sie wird von EU-Vizeparlamentspräsident Simecka geleitet und ist bislang nicht im Parlament vertreten. Die Liberalen wollen anders als Fico die Waffenlieferungen an die Ukraine weiterführen. Erste Prognosen hatten noch die Liberalen als Wahlsieger gesehen. Um 11 Uhr soll in Bratislava das offizielle Endergebnis verkündet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 06:00 Uhr