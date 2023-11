Linksfraktion steht vor der Selbstauflösung

Berlin: Die Linksfraktion im Bundestag will am frühen Nachmittag ihre Auflösung beschließen. Dabei soll auch ein Datum für die Liquidation gefunden werden. Diese kann Jahre dauern, weil Mitarbeiter und Räume gekündigt werden müssen. Hintergrund ist, dass Sahra Wagenknecht und neun andere Abgeordnete die Partei verlassen haben. Nun erreicht die Linke im Bundestag nicht mehr die Mindestgröße für den Fraktionsstatus. Noch-Fraktionschef Bartsch sprach heute früh in der Bayern2-Radiowelt von einem "wahnsinnigen Einschnitt". Bei den anstehenden Haushaltsberatungen werde die Linke noch als Fraktion agieren und die Kürzungspolitik der Ampel angreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 09:00 Uhr