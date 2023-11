Linksfraktion steht vor der Selbstauflösung

Berlin: Die Linksfraktion im Bundestag will am frühen Nachmittag ihre Auflösung beschließen. Dabei soll auch ein Datum für die Liquidation gefunden werden. Diese kann Jahre dauern, weil Mitarbeiter und Räume gekündigt werden müssen. Hintergrund ist, dass Sahra Wagenknecht und neun andere Abgeordnete die Partei verlassen haben. Nun erreicht die Linke im Bundestag nicht mehr die Mindestgröße für den Fraktionsstatus. Die 28 verbliebenen Abgeordneten werden künftig eine parlamentarische Gruppe bilden. Der stehen weniger Rechte und Geld zu als einer Fraktion. Dass sich eine Bundestagsfraktion in der laufenden Legislaturperiode auflöst, ist neu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 07:00 Uhr