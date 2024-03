Linksextremistische Gruppe bekennt sich zu Anschlag gegen Tesla

Berlin: Eine linksextremistische Gruppe will den Anschlag auf die Stromversorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide nahe der Hauptstadt verübt haben. In einem Schreiben der sogenannten "Vulkangruppe" heißt es, man habe die Tat begangen. Die Brandenburger Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus, der Staatsschutz des Landeskriminalamts nahm die Ermittlungen auf. Brandenburgs Innenminister Stübgen sprach von einem "perfiden Anschlag" auf die Strominfrastruktur. Der Stromausfall sorgte für einen Produktionsstopp bei Tesla, zahlreiche Haushalte in der Region waren außerdem betroffen. Am frühen Morgen hatte es zunächst einen lauten Knall gegeben; dann fing ein Umspannwerk in der Nähe Feuer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2024 13:45 Uhr