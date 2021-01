Linksextremisten verüben offenbar Brandanschlag auf Bundeswehrfahrzeuge

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: In der sächsischen Stadt hat es in der Silvesternacht offenbar gezielte Brandanschläge auf mehrere Bundeswehr-Fahrzeuge gegeben. Dem Landeskriminalamt liegt nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben aus linksextremen Kreisen vor. Laut sächsischem LKA wurden auf dem Gelände eines Autohauses in Leipzig elf Geländewagen und ein Anhänger der Bundeswehr angezündet. Sieben Fahrzeuge wurden zerstört. Noch ist unklar, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 16:15 Uhr