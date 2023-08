Links-Fraktionschefs bleiben zunächst weiter im Amt

Berlin: Die Chefs der Links-Fraktion im Bundestag, Bartsch und Mohamed Ali, bleiben doch noch länger als geplant im Amt. Eigentlich stand für Montag eine Neuwahl an. Doch die Links-Fraktion stimmte auf ihrer Klausurtagung in Berlin nach mehrstündigen Beratungen für eine Verschiebung. Hintergrund ist die verfahrene Lage der Linken. Die Parteispitze liegt mit der Abgeordneten Wagenknecht und ihren Anhängern seit langem im Streit über den richtigen Kurs. Wagenknecht erwägt die Gründung einer Konkurrenzpartei. Eine Entscheidung will sie bis zum Jahresende treffen. Einige Unterstützer würden dann wohl mit ihr die Fraktion verlassen, so dass diese die nötige Mindestgröße verlöre. Bartsch und Mohamed Ali wollten eigentlich den Fraktionsvorsitz abgeben. Aber bisher haben sich keine mehrheitsfähigen Nachfolger gefunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2023 19:45 Uhr