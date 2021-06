Linkenparteitag will Wahlprogamm verabschieden

Berlin: Die Linke will hohe Einkommen, Vermögen und Unternehmen steuerlich stärker belasten. Beim Online-Parteitag sprach sich die Co-Vorsitzende Wissler für eine Umverteilung von oben nach unten aus. Für mehr Investitionen in Klimaschutz, Bildung, Infrastruktur und Gesundheitssystem will die Linke die Vermögensteuer wiedereinführen. Wissler sagte, in der Corona-Krise seien zwar viele ärmer, aber wenige auch sehr viel reicher geworden. Ein Konzern wie Amazon müsse in Deutschland vernünftig Steuern zahlen. - Linken-Chefin Hennig-Wellsow hatte in ihrer Rede gesagt, sie spüre den Ärger und die Wut über die kalte Politik der Bundesregierung. Es gebe Millionen Menschen, die in Armut leben müssten. Die Linke setzt bei der Bundestagswahl im Herbst auf einen Regierungswechsel. Auf dem zweitägigen Parteitag will sie ihr Wahlprogramm verabschieden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 13:45 Uhr