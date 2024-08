Linken-Chefs kündigen ihren Rückzug im Herbst an

Berlin: Die Linkspartei muss sich eine neue Führung suchen. Janine Wissler und Martin Schirdewan erklärten auf der Webseite der Partei, beim Bundesparteitag im Oktober nicht noch einmal für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Hintergrund ist die Serie von Wahlniederlagen und wachsende Kritik an den beiden Vorsitzenden. In bundesweiten Umfragen liegt die Linke derzeit nur bei drei Prozent. Auch die Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht schwächte die Partei. Wissler und Schirdewan führen die Linke seit 2022 gemeinsam. Schirdewan kündigte an, er wolle sich auf seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament konzentrieren. Wissler will als hessische Bundestagsabgeordnete weitermachen.

