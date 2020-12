Linken-Chefin Kipping warnt im Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt vor einem Dammbruch

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Im Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt hat die Parteivorsitzende der Linken, Kipping, vor einem Dammbruch gewarnt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, es gehe um die Frage, ob die CDU den Schulterschluss mit den - so wörtlich - Faschos der AfD suche. Kipping ist nicht der Meinung, dass Ministerpräsident Haseloff, CDU, im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags mit einer Mehrheit seiner Fraktion rechnen kann. Vielmehr, so die Linkenchefin, habe der entlassene Innenminister Stahlknecht wohl eine Mehrheit für seine Kumpanei mit der AfD. Hier dürfe der Bund nicht tatenlos zusehen. Grund für den Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt ist die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags um monatlich 86 Cent. Während SPD und Grüne dafür sind, lehnt die CDU gemeinsam mit der AfD dies ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 06:00 Uhr