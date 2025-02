Linke will Ältere vor Eigenbedarfskündigungen schützen

Berlin: Vermieter sollten Mietern ab 75 Jahren nach dem Willen der Linken nicht mehr wegen Eigenbedarfs kündigen dürfen. Die Linke argumentiert, ältere Menschen mit wenig Geld hätten kaum Chancen, auf angespannten Wohnungsmärkten eine neue Wohnung in ihrem Viertel zu finden. Außerdem bekräftigt die Partei ihren Vorschlag, wonach es ein Recht auf Wohnungstausch geben sollte. Menschen, die nach einer Trennung oder dem Tod des Partners in eine kleinere und damit günstigere Wohnung umziehen möchten, sollten demnach die Möglichkeit bekommen ihren bestehenden Mietvertrag mit der neuen Partei zu tauschen, damit sie anschließend nicht eine höhere Miete zahlen müssen. Altersarmut und Mietenexplosion seien eine gefährliche Mischung für Senioren, so die Linke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 09:00 Uhr