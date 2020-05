Linke wählt Gysi zum außenpolitischen Sprecher

Söder verteidigt Lockerungen der Corona-Beschränkungen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat gerechtfertigt, dass die Staatsregierung die Corona-Auflagen abermals lockert. Im BR-Fernsehen sagte Söder am Abend, die Lockerungen seien nach Ansicht des Landesamtes für Gesundheit vertretbar. Auch mit Blick auf die Wiedereröffnung von Biergärten und Wirtshäusern sagte der Ministerpräsident, man schaffe Perspektiven. Söder machte aber deutlich, dass er Lockerungen zurücknehmen werde, sollte die Zahl der Infizierten wieder stärker steigen. Außerdem will die Staatsregierung künftig vermehrt regional entscheiden, welche Maßnahmen nötig sind. Gleichzeitg betonte der CSU-Chef, man gehe nicht so weit wie etwa Sachsen-Anhalt, wo trotz der Pandemie Gruppenbildung wieder möglich ist. In Bayern dürfen die Menschen ab morgen wieder ohne triftigen Grund ihre Zuhause verlassen, um beispielsweise Familienangehörige zu besuchen. Ab Samstag ist es erlaubt, Angehörige in Altenheimen und Kliniken zu besuchen. Nächste Woche können auch größere Geschäfte aufmachen. Ab dem 18. Mai können Gaststätten draußen Gäste bedienen, eine Woche später auch drinnen. Am 30. Mai dürfen Hotels wieder öffnen. Die Abstands- und Hygieneregeln bleiben in Kraft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 20:00 Uhr