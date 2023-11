Linke wählt Aktivistin Carola Rackete auf Liste für Europawahl

Augsburg: Die Linkspartei geht mit ihrem Vorsitzenden Schirdewan und der Klima- und Flüchtlingsaktivistin Rackete als Zugpferde in die Europawahl im Juni. Die Delegierten wählten auf dem Parteitag in Augsburg die beiden auf Platz eins und zwei der Kandidatenliste. Die parteilose Rackete begründete ihre Kandidatur für die Linke damit, dass diese die soziale Frage nicht gegen die ökologische ausspiele. Im EU-Parlament will sich die 35-Jährige vor allem für eine ökologische Agrarwende einsetzen. Sie bekam auf dem Parteitag knapp 78 Prozent der Stimmen. Rackete wurde international bekannt, als sie als Kapitänin des Schiffs "Sea Watch" viele Migranten aus dem Mittelmeer rettete und trotz eines Verbots einen italienischen Hafen anlief. Parteichef Schirdewan, der schon seit Jahren EU-Abgeordneter ist, bekam knapp 87 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 20:15 Uhr