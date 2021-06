Linke verabschiedet Wahlprogramm

Nachrichtenarchiv - 20.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Linke zieht mit der Forderung nach höheren Renten, der Abkehr von Hartz IV und einer stärkeren Vermögens-Besteuerung in den Wahlkampf. Auf einem Online-Parteitag billigten die Delegierten das Programm zur Bundestagswahl - mit einer Zustimmung von knapp 88 Prozent. In ihrer anschließenden Rede forderte Spitzenkandidatin Wissler, dass harte Arbeit auf dem Bau, im Supermarkt, in der Kita oder im Krankenhaus besser entlohnt wird. Darüberhinaus müssten die Superreichen und Profiteure der Corona-Krise zur Kasse gebeten werden, betonte Wissler. Zudem wirbt die Linke für einen Mietendeckel im gesamten Bundesgebiet und für mehr Klimaschutz. Den Kohleausstieg will sie spätestens bis 2030 erreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2021 15:00 Uhr