Linke und FDP kritisieren geplante Mehrwertsteuersenkung

12.06.2020 06:00 Uhr

Berlin: Die Bundesregierung will am Vormittag zentrale Bestandteile des Konjunkturpakets auf den Weg bringen. So soll ein Gesetzgebungsverfahren angestoßen werden, um die Mehrwertsteuer wie geplant am 1. Juli absenken zu können. Die FDP kritisierte, dass die Maßnahme nur befristet für ein halbes Jahr gelten soll. Fraktionsvize Dürr stellte in Zweifel, dass die niedrigeren Steuersätze vollständig an die Verbraucher weitergegeben werden. Der FDP-Politiker ist der Meinung, dass die Menschen kaum etwas davon spüren werden. Linken-Fraktionschef Bartsch sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von einem "Porsche-Rabatt", der mehr schade als nutze. Die Kauflaune sei wegen Kurzarbeit und Arbeitsplatzsorgen im Keller. Deswegen profitieren Bartsch zufolge diejenigen, die keine weiteren Steuerentlastungen benötigen - beispielsweise die Käufer großer Luxus-Karossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 06:00 Uhr