Linke sucht nach breitem, linken Bündnis für Montagsdemos

Karlsruhe erklärt Masern-Impfpflicht für verfassungsgemäß

Karlsruhe: Die Masern-Impfpflicht für Schul- und Kita-Kinder bleibt in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klagen mehrerer Familien auch im Hauptsacheverfahren zurückgewiesen. In ihrer Entscheidung stellten die Richter fest, dass die Impfpflicht zwar einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit darstellt. Doch dienten die Vorschriften dem Schutz vulnerabler Gruppen, die sich nicht selbst impfen lassen könnten. Die klagenden Eltern waren schon vor knapp zwei-einhalb Jahren mit einem Eilantrag gegen die Impfpflicht gescheitert. Seit März 2020 dürfen Kinder nur dann in Kitas oder bei Tagesmüttern betreut werden, wenn sie gegen Masern geimpft sind oder die Krankheit überstanden haben. In Schulen gelten dieselben Regeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2022 10:00 Uhr