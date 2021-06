Linke stellt im Wahlprogramm Sozialpolitik in den Fokus

Seehofer erinnert an Schicksal der Vertriebenen

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat an das Schicksal der deutschen Vertriebenen zum Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Ihr Leid habe wesentlichen Anteil an der deutschen Geschichte und spiele bis heute eine bedeutende Rolle in der Kultur Deutschlands, sagte Seehofer bei einem online übertragenen Festakt. Der katholische Prälat Karl Jüsten forderte in seinem Grußwort ein die Menschenwürde achtendes Asylsystem in der EU und eine einfachere Familienzusammenführung. Auch die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Hasselfeldt, sprach sich für eine bessere Familienzusammenführung für Geflüchtete aus. Seit 2015 erinnert die Bundesregierung am 20. Juni an die Opfer von Flucht und Vertreibung weltweit sowie insbesondere an die deutschen Vertriebenen. Die Vereinten Nationen begehen am 20. Juni seit 2014 den Weltflüchtlingstag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2021 18:00 Uhr