Linke startet Online-Parteitag zur Bundestagswahl

Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unter dem Eindruck sinkender Umfragewerte und innerparteilicher Querelen ist die Linke am Vormittag in ihren Parteitag zur Bundestagswahl gestartet. Im Mittelpunkt steht die Verabschiedung des neuen Wahlprogramms. Darin wird ein Mindestlohn von 13 Euro gefordert sowie eine Mindestrente von 1.200 Euro und ein garantiertes Mindesteinkommen in gleicher Höhe. Debatten werden vor allem bei der Außenpolitik erwartet - etwa bei der Frage, ob Auslandseinsätze der Bundeswehr strikt abgelehnt werden sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2021 10:00 Uhr