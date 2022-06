Linke schließt Bundesparteitag ab

Selenskyj sieht Ukraine in schwieriger Kriegs-Phase

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat an die Moral der Bürgerinnen und Bürger appelliert: Momentan befinde sich die Ukraine in einer emotional schwierigen Phase des Krieges. Es sei unklar, wie lange die Kämpfe noch dauerten und wie viele Opfer sie fordern würden, bevor der Sieg in Sicht sei, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Die Ukraine wolle - und werde - aber alle von Russland eingenommenen Städte zurückerobern. Außerdem forderte der ukrainische Präsident mehr Waffen. Die modernen Luftabwehrsysteme der Partner sollten nicht auf Übungsplätzen oder in Lagern stehen, sondern in der Ukraine, sagte er. Am Montag wird Selenskyj per Videoschalte beim Treffen der G7 in Bayern teilnehmen. - Russland hatte zuletzt im Osten der Ukraine deutliche Geländegewinne verzeichnet und etwa die ostukrainische Großstadt Sjewjerodonezk vollständig unter Kontrolle gebracht.

